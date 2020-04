Após três temporadas entre Inglaterra e França, Adrien Silva não esconde o desejo de voltar ao Sporting.



«Foram muitos anos a lutar por títulos. Nunca escondi que gostava de voltar, mas infelizmente não depende só da vontade dos jogadores e é difícil as pessoas perceberem», disse o internacional português durante uma conversa Instagram no Instagram da Next Level Portugal.



O antigo capitão dos leões aproveitou para abordar o momento tenso que vive entre adeptos e direção do clube.



«O Sporting precisa de adeptos fervorosos, mas de uma forma saudável. Só assim se vai levantar e dar a volta. Com todos bem. A maior alegria dos jogadores é mostrar a qualidade e fazer as pessoas vibrar», referiu.



O médio de 31 anos está a cumprir a segunda temporada no Mónaco por empréstimo do Leicester.