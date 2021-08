A informação já tinha sido avançada nesta quinta-feira por alguma imprensa francesa, mas agora é oficial: Messi não foi convocado por Mauricio Pochettino e não vai, por isso, fazer a estreia na visita desta sexta-feira a casa do Brest, para a terceira jornada da Liga Francesa. O argentino tem que adiar o primeiro jogo pelo menos mais uma semana.

Messi não, é no entanto, o único ausente. Também Neymar continua de fora dos convocados e falha o jogo com o Brest. Tal como Sergio Ramos, claro, ele que só está recuperado de lesão em setembro, e o médio Paredes.

Em contrapartida, Donnarumma foi convocado pela primeira vez e pode fazer a estreia em jogos oficiais com a camisola do PSG. Di Maria, por outro lado, foi chamado também pela primeira vez esta temporada, numa convocatória que volta a contar com o português Danilo, que também entra nas contas de Pochettino.