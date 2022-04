Carlo Ancelotti recordou o período em que treinou o PSG, de 2011 a 2013. O técnico italiano referiu que apenas recebeu uma proposta para orientar os parisienses por causa de Leonardo.



«Fui para o PSG graças a Leonardo que foi meu jogador. O clube tinha sido comprado pelo Qatar recentemente. Eu gostava do projeto e eles ainda não tinham treinador. Gostava do projeto, mas no segundo ano o clube não estava contente comigo», lembrou no programa «Universo Valdano» do canal televisivo Movistar+.

Ancelotti revelou que lhe disseram que se não vencesse o FC Porto, numa partida da Liga dos Campeões, que seria despedido. A 'ameaça' levou o transalpino a tomar uma decisão sobre a sua continuidade nos gauleses.



«Uma vez, num jogo da Liga dos Campeões contra o FC Porto, sendo que já estávamos classificados, disseram-me que se não ganhasse, me iam despedir. Disse-lhes que não entendia porque é que me estavam a dizer aquilo. Isso rompeu um bocado a confiança e, em fevereiro, decidi que queria sair, embora eles até quisessem renovar o contrato», contou.



O técnico conquistou apenas um campeonato francês na passagem pelo PSG.