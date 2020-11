No duelo que encerrou a jornada dez da Liga francesa, o Lyon venceu o dérbi com o St. Étienne, por 2-1.

Titular na equipa da casa, Anthony Lopes começou por dar vantagem ao eterno rival com um autogolo, a cinco minutos do intervalo.

No segundo tempo, no entanto, a resposta do Olympique foi contundente: Kadewere bisou em nove minutos, aos 65m e 74m– após duas assistências de Cornet –, e virou o marcador.

Com este resultado, o Lyon segue no quinto lugar da Ligue 1, com 17 pontos. Já o St. Étienne está na 15.ª posição, com dez pontos.