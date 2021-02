Com José Fonte, Djaló e Xeka de início, o Lille não foi capaz de desatar o nulo na receção ao Brest, partida da 25.ª jornada da Ligue 1.



A melhor oportunidade do líder do campeonato francês saiu do pés de Xeka. O pontapé do médio ficou muito perto de um belo golo. Pouco depois, Xeka deu o lugar a Renato Sanches.



O turco Yazici estive perto de dar o triunfo à formação de Galtier, mas não acertou no alvo. Assim o Lille conserva a liderança da Ligue 1 agora com apenas mais um ponto que o PSG, segundo classificado. Por seu turno, o Brest é 12.º colocado.