A três dias da visita ao terreno do Benfica, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, o Mónaco goleou o Nantes de Anthony Lopes por 7-1.

A disputar a 22.ª jornada da liga francesa, e na ressaca da derrota caseira contra o Benfica, o Mónaco entrou mal e aos quatro minutos já perdia, com golo de Matthis Abline.

No entanto, uma expulsão madrugadora de Nicolas Cozza, aos oito minutos, deixou o Nantes desequilibrado.

Com o guardião português a titular, o Nantes abriu a torneira e os golos dos monegascos foram aparecendo. Mika Biereth (44m) e Minamino (45m) operaram a reviravolta e permitiram ao Mónaco ir para o intervalo na frente.

Na segunda parte, Ben Seghir (49), Mika Biereth (54m e 64m) e George Ilenikhena (81m e 90+5) marcaram os restantes golos.

Com este resultado, o Mónaco está em terceiro lugar, com 40 pontos. O Nantes encontra-se em 15.º, com 21.

De recordar que o Mónaco joga com o Benfica na terça-feira, às 20h. Na primeira mão, as águias venceram pela margem mínima no Principado. Poderá acompanhar a segunda mão no Maisfutebol.