Antes da deslocação ao Estádio da Luz, o Marselha foi até ao reduto do Lille perder por 3-1, no jogo que deu arranque à 28.ª jornada do campeonato francês.

A equipa comandada por Paulo Fonseca, que voltou a apostar em Tiago Santos como titular na lateral-direita, enquanto Tiago Morais não saiu do banco, dominou durante praticamente todo o encontro.

Já o Marselha, além de Clauss, ainda não pôde contar com o ex-FC Porto Chancel Mbemba, que deverá estar apto para defrontar o Benfica.

O primeiro golo do encontro surgiu à passagem dos 54 minutos. Depois de ser derrubado por Samuel Gigot na grande área, Jonathan David assumiu a responsabilidade de bater o penálti e não desperdiçou.

O Lille dilatou a vantagem por Remy Cabella que, com um remate em jeito aos 71 minutos, aplicou a lei do «ex».

Logo de seguida, Pierre-Emerick Aubameyang proporcionou a defesa da noite a Lucas Chevalier, mas o jovem guarda-redes já nada conseguiu fazer aos 82 minutos. Num lance verdadeiramente caricato, os defesas do Lille atrapalharam-se com a bola e Ismaily fez autogolo.

Contudo, o ânimo do Marselha durou pouco tempo e a equipa de Jean-Louis Gasset voltou a deixar à vista as fragilidades defensivas que tem.

A cinco minutos dos 90, o internacional sub-21 português Tiago Santos subiu pelo corredor direito e fez o cruzamento para Gabriel Gudmundsson, que aproveitou o espaço concedido pelos visitantes na área e tranquilizou os anfitriões.

Esta vitória permite ao Lille subir, à condição, ao terceiro lugar da liga francesa, com 49 pontos, os mesmos do Mónaco, que caiu para quarto, mas ainda não entrou em ação nesta jornada.

Já o Marselha, que sofreu a quarta derrota seguida, é sétimo classificado, mas até pode cair para nono, dependendo dos resultados de Rennes e Reims, que também têm 39 pontos.

Na próxima quinta-feira, o Marselha visita o Benfica na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

