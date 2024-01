O Toulouse protagonizou uma surpresa, pela negativa, nos dezasseis avos de final da Taça de França, ao perder com o Rouen, no desempate por penáltis, depois de empatar a três com a equipa do terceiro escalão.

O próximo adversário do Benfica na Liga Europa (que entrou na prova por ter vencido a Coupe de France na época passada) tem vindo a fazer uma época sofrível: 14º no campeonato e, agora, eliminado da Taça.

O Rouen, sexto na sua divisão, marcou primeiro, por Bezzekhami, aos 16 minutos.

O Toulouse conseguiu virar o resultado, com golos do suíço Sierro, aos 19 minutos, de grande penalidade, e de Gboho, aos 32.

A equipa da casa voltou a empatar ainda na primeira parte, também de penálti, por Sanson.

No segundo tempo marcou primeiro o Rouen: Bouzamoucha fez o 3-2 aos 63 minutos.

O público da casa já festejava a vitória quando o defesa dinamarquês Nicolaisen reestabeleceu a igualdade.

No desempate por penáltis, ninguém falhou nas primeiras 22 tentativas!

Até que o chileno Suazo, na segunda vez que foi chamado a bater, não conseguiu marcar.

O Roeun manteve a eficácia, Sahloune marcou de novo e garantiu um lugar nos oitavos de final, afastando os detentores do troféu.

Paulo Fonseca nos oitavos

O Lille, de Paulo Fonseca, seguiu para os oitavos, depois de um triunfo difícil em casa do Racing de paris, que está na quarta divisão.

O islandês Haraldsson fez o único golo do jogo, aos 33 minutos.

Sochaux tomba mais um gigante

O Sochaux já tinha afastado o Lorient, da Ligue 1, e agora repetiu a proeza, batendo o Stade Reims, após desempate por penáltis.

A equipa do terceiro escalão consentiu o primeiro golo bem cedo, conseguiu a reviravolta ainda na primeira parte e já festejava o apuramento para os oitavos quando o Reims empatou.

A decisão chegou no desempate por penáltis.

Aí, foi mais forte o Sochaux, vencendo por 5-4.