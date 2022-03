Em vésperas da visita ao Dragão, o Lyon goleou o Lorient, fora de portas, por 4-1, no jogo inaugural da 27.ª jornada da Ligue 1.



O adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa precisou de apenas cinco minutos para marcar por Romain Faivre. À passagem do minuto 26, a equipa de Bosz desenhou uma excelente saída para o ataque concluída com um toque de calcanhar de Dembélé após cruzamento de Emerson.



O Lorient, da 14.º colocado da Liga gaulesa, ameaçou a recuperação no arranque do segundo tempo e fez o 2-1 por Moffi. A resposta do Lyon foi, porém, instantânea. Volvidos dois minutos, aos 59, Toko-Ekambi fez o 3-1.



Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon chegou à goleada ao minuto 78 graças a novo golo de Romain Faivre. Com esta vitória, o Olympique subiu provisoriamente ao sexto lugar e está a dois pontos dos lugares europeus enquanto o Lorient segue na metade inferior da tabela.



O FC Porto-Lyon joga-se, lembre-se, na próxima quarta-feira, às 17h45.