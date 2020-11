O Marselha de André Villas-Boas afogou as mágoas da derrota sofrida no Dragão, com um triunfo à justa sobre o Estrasburgo, nesta sexta-feira.

A equipa de Villa-Boas foi extremamente eficaz, marcando no único remate enquadrado que fez com a baliza do adversário.

O golo, porém, merece atenção. Tudo começa num lance aos 72, no qual Payet cai, mas ainda consegue fazer o cruzamento para a área. A bola sobra depois para o pé direito de Sanson, que arranca um remate de primeira que assegurou o triunfo à equipa do treinador português,

Esta é a terceira vitória consecutiva do Marselha, que sobe provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos 18 pontos que o Rennes, terceiro classificado.

Veja o golaço de Sanson no vídeo associado a este artigo.