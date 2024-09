O Lille, primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu esta sexta-feira por 1-0 na visita ao Saint-Étienne, no jogo de abertura da 4.ª jornada da liga francesa.

O único golo do encontro foi apontado por Mathieu Cafaro, logo aos seis minutos da primeira parte.

No onze inicial do Lille esteve Tiago Santos, que saiu aos 68 minutos de jogo. André Gomes, no primeiro jogo após o seu regresso ao Lille, não saiu do banco de suplentes.

O Sporting-Lille está marcado para as 20 horas da próxima terça-feira, em Alvalade, no primeiro jogo na fase de liga da Champions.

O Lille mantém-se com seis pontos, tendo duas vitórias e duas derrotas. O Saint-Étienne somou os seus três primeiros pontos.