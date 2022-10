O Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, empatou este sábado a duas bolas frente ao Estrasburgo, depois de ter estado a vencer por 2-0.

Com o português Nuno Tavares a entrar ao intervalo, os golos da formação do sul de França surgiram através de Bamba Dieng e Iça Kaboré, aos oito e 35 minutos, respetivamente. Com destaque para a assistência do guarda-redes Pau Lopez para o primeiro tento.

Na segunda parte, o Estrasburgo carregou na partida e reduziu ao minuto 76, por intermédio de Lebogang Mathiba. Aos 90+3, o experiente Kevin Gameiro mostrou que ainda sabe marcar, e estabeleceu o resultado final.

A formação orientada por Igor Tudor somou o quarto jogo consecutivo sem vencer e segue na quinta posição, com 24 pontos, a onze do líder Paris Saint-Germain. Já o Estrasburgo, que tem apenas uma vitória no campeonato francês, alcançou o segundo empate consecutivo e segue na 16.ª posição, com 10 pontos, estando uma posição acima da linha virtual de despromoção.