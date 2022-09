O Marselha venceu esta sexta-feira na casa do Angers por 3-0, antes de receber o Sporting para a terceira jornada da Liga dos Campeões.

Com Nuno Tavares fora dos convocados, os visitantes colocaram-se em vantagem aos 35 minutos por intermédio de Jonathan Clauss, após passe de Luis Suárez. Aos cinco minutos da segunda parte, os papéis invertem-se e Suárez marcou o segundo após assistência de Clauss. Nove minutos depois, Gerson fechou o marcador com Clauss a bisar nas assistências.

Com esta vitória, o Marselha ascende provisoriamente à liderança da Liga Francesa, com 23 pontos. Na terça-feira, recebe o Sporting às 17h45, a contar para terceira jornada Grupo D da Liga dos Campeões. Poderá seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.