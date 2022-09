O Lille, de Paulo Fonseca, somou esta noite a terceira derrota na Ligue 1, em casa do Marselha (2-1), em jogo da sétima jornada da competição.

No Vélodrome, até foi a equipa do técnico português – que contou com Fonte e Djaló no onze titular – a adiantar-se no marcador. Coube a Ismaily, antigo jogador de Estoril, Olhanense e Sp. Braga, fazer o 1-0.

A resposta da formação da casa surgiu ainda no primeiro tempo, com Alexis Sánchez a fazer o empate aos 26 minutos.

Na etapa complementar, já com Nuno Tavares em campo, o Marselha chegou à vitória: Samuel Gigot fez o 2-1 à passagem da hora de jogo, após passe de Kolasinac.

O Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, deu assim continuidade ao excelente início de época e segue no segundo lugar do campeonato, com os mesmos 19 pontos do líder PSG. O Lille é sexto, com dez pontos.