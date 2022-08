O Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, foi este domingo vencer na casa do Nice por 3-0.

Com o português Nuno Tavares na equipa titular, os visitantes construíram a larga vantagem ainda na primeira parte da partida. Aos dez minutos, o chileno Alexis Sánchez fez o primeiro do encontro, aos 27 minutos foi mesmo Nuno Tavares a ampliar a vantagem. A dois minutos do intervalo, Sánchez bisa, fazendo o resultado final do jogo.

O Marselha com este resultado, mantém o bom início de campeonato com três vitórias e um empate em quatro encontros.

Nos outros jogos da tarde, destaque para a goleada do Montpellier por 7-0 ao Brest, que ainda não contou com o reforço Slimani. Reduzida a dez unidades desde do minuto 50, a equipa da Bretanha não conseguiu fazer face ao poderio do adversário. Valère Germain e Elye Wahi bisaram na partida.

Já o Lorient bateu em casa o Clermont por 2-1. No lado dos visitantes, Neto Borges, que na temporada passada representou o Tondela, foi expulso aos 48 minutos.

O Troyes venceu por 3-1 o Angers, que ficou reduzido a dez jogadores logo aos 21 minutos, após a expulsão de Batista Mendy.