Atenção, Sporting: Marselha volta a golear em casa
Triunfo por 4-0 ante o Lorient para o adversário dos leões na fase de liga da Champions
O Marselha, adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, recebeu e goleou o Lorient por 4-0 na noite desta sexta-feira, no jogo que abriu a quarta jornada da liga francesa.
A equipa da casa construiu o triunfo na primeira parte, com três dos quatro golos. Mason Greenwoood fez o 1-0 de penálti, ao minuto 13, antes de Benjamin Pavard (20m) e Angel Gomes (33m) ampliarem a diferença antes do intervalo. Na segunda parte, já em tempo de compensação, Nayef Aguerd fez o 4-0 (90+3m).
Com este resultado, o Marselha soma agora seis pontos, estando, à condição, em lugares europeus. Só sabe vencer em casa e com goleadas, uma vez que já tinha batido o Paris FC por 5-2. Fora, perdeu ante Rennes e Lyon, ambos os jogos por 1-0. O Lorient segue com três pontos, na zona baixa da tabela.
O Sporting recebe o Marselha na terceira jornada da fase de liga, a 22 de outubro, em Alvalade, num jogo que está marcado para as 20 horas.
