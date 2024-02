O Marselha recebeu e goleou o Montpellier por 4-1 e somou a segunda vitória em outros tantos jogos com Jean-Louis Gasset como treinador.

A equipa visitante ainda esteve a vencer, graças a um golo de Al-Tamari, logo aos três minutos do encontro, mas o conjunto da casa conseguiu completar a reviravolta no marcador.

Ndiaye fez o empate, aos 31 minutos, e depois apareceu Aubameyang, que foi a grande figura da partida. O avançado gabonês assinou o primeiro golo aos 43 minutos, com assistência de Mbemba, e bisou aos 62 minutos de grande penalidade. O resultado final ficou fechado aos 82 minutos, com um autogolo de Sacko, antigo jogador do V. Guimarães.

Com esta vitória, o Marselha passa a somar 33 pontos e segue no nono lugar da Ligue 1. Já o Montpellier está no décimo quinto posto do campeonato francês, com 22 pontos.