Com o título atribuído ao PSG, devido ao final prematuro da Ligue 1, Jesé sagrou-se campeão francês.



Antes de chegar ao Sporting, no final da janela de transferências do verão passado, o espanhol foi utilizado um minuto por Thomas Tuchel na partida do clube de Paris frente ao Metz. Segundo os regulamentos, o extremo de 27 anos somou mais um título ao currículo por ter estado em campo... sessenta segundos.



Além do título francês, Jesé tem no palmarés duas Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Europeu de sub-19, entre outros troféus.



Após a interrupção devido à pandemia de Covid-19, o Sporting «devolveu» o jogador ao PSG, antecipando o período de empréstimo.