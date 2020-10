O jovem futebolista francês Eduardo Camavinga levou a camisola de Cristiano Ronaldo no final do França-Portugal de domingo e deixou a garantia de que não vai lavar a veste que conseguiu junto do internacional português.

«Eu não a lavo», escreveu o médio de 17 anos do Rennes, que não saiu do banco de suplentes no Stade de France, numa descrição a acompanhar a fotografia da camisola, na rede social Snapchat.

Camavinga, associado ao Real Madrid, é apontado como a grande promessa para o futuro do futebol francês e leva já duas internacionalizações e um golo pela seleção principal.

Ainda com 16 anos, foi distinguido como jogador do mês na Liga francesa. É também o mais jovem a jogar pela seleção desde 1945. O primeiro tento pela seleção, na passada quarta-feira, ante a Ucrânia, tornou-o o segundo mais jovem a marcar pelos bleus.