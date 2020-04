O treinador do Rennes, Julien Stéphan, considera que o jovem Eduardo Camavinga tem condições para jogar no Real Madrid ou noutro clube de topo do futebol europeu no futuro.

«Sim, tem-nas [as condições]. A médio prazo, vejo-o numa estrutura de altíssimo nível, com exigências de altíssimo nível. Seguindo a sua progressão, tem o potencial e todas as qualidades requeridas para instalar-se num clube de topo em algum dia», afirmou o técnico de 39 anos, em declarações ao jornal As, publicadas esta quarta-feira, sobre o jogador de 17 anos.

O técnico que cumpre apenas a segunda época como treinador de uma equipa principal levou o Rennes à conquista da Taça de França na época passada e, nesta, tem o clube no terceiro lugar do campeonato. Stéphan explicou também como não teve receio em apostar em Camavinga tão novo: o angolano, naturalizado francês, é um dos protagonistas da equipa: tem 35 jogos e um golo em 2019/2020.

«Ele antes estava nas camadas jovens do Rennes. Devia estar com os sub-16, mas jogou a época toda com os sub-17. Eu treinava a equipa B e via-o com frequência. Descobri-o naquela época. Convoquei-o para treinos com a equipa B e, na época seguinte, coloquei-o a titular [2017/2018]. Jogou toda a primeira fase e, no início de dezembro de 2018, fui nomeado treinador da equipa principal e levei-o logo aos treinos, porque tinha identificado rapidamente o seu enorme potencial. Não me arrependo. Não olhei a se tinha 16 ou 20 anos. O talento não sabe quantos anos tem e, quando se estiver pronto, deve ser assim. Sabíamos que ia dar certo, no final da época passada estreei-o e está a explodir, literalmente», apontou.