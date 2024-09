No programa Rothen s'enflamme, da televisão francesa RMC, o antigo campeão mundial em 1998 Christophe Dugarry criticou severamente a atitude de Kylian Mbappé nos últimos meses. Isto depois de as suas últimas atuações pela seleção francesa não convencerem os adeptos.

Depois de desempenhos sem brilho com o Real Madrid e a equipa francesa, o jogador de 25 anos continua o seu impasse legal com o seu antigo clube, o PSG. A causa são 55 milhões de euros em salários não pagos (entre vencimentos e bónus) que exige à direção liderada por Nasser Al-Khelaifi.

O antigo futebolista da seleção francesa teceu duras declarações: «Atualmente, o problema de Kylian Mbappé é que se perdeu muito com o que está à volta do futebol. Toda a simplicidade, que era a sua força antes, quando só pensava em futebol... Agora, pensa em tudo exceto no futebol: a sua imagem, o seu dinheiro, o que vai dizer, o que representa, a seleção francesa», começou por dizer.

Dugarry aludiu ainda às críticas que Mbappé deixou à Frente Nacional, durante as eleições presidenciais francesas. «Ele já não joga futebol, já não pensa em futebol! Só pensa em política e em dar a sua opinião! Está perdido! Pode ser o mais maduro, o mais brilhante e o mais inteligente do mundo, quando já não se concentra no seu trabalho, no seu desporto, tudo o que acontece à sua volta o perturba», analisou.