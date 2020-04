Maxime Saada, presidente do grupo Canal +, informou, nesta quinta-feira, Didier Quillot, diretor executivo geral da Liga, da rescisão do contrato de transmissão da Ligue 1 e da Ligue 2 para o final da temporada 2019-2020, revelou o jornal L’Équipe.

Esta rescisão foi fundamentada com base no discurso do primeiro-ministro na terça-feira, que anunciou que «a temporada desportiva 2019-2020, especialmente no futebol, não vai retomar».

O Canal+ já havia assinado com a Liga, há alguns dias, uma cláusula no contrato. Depois de se comprometer a pagar 37 milhões de euros (pagos à Liga) por jogos disputados e transmitidos antes da pandemia, o canal indicou que não faria nenhum pagamento adicional «se os campeonatos das duas principais divisões francesas em 2019-2020 não fossem retomados».

Na carta enviada nesta quinta-feira, o Canal+ referiu ainda que estava ansioso pela próxima temporada e disse que gostaria de começar o mais rápido possível. A carta surge numa altura em que Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, tinha proposto um término da Liga com play-offs. No entanto, para a emissora, estava fora de questão embarcar neste tipo de final de campeonato.

No total, o Canal+ e a beIN Sports, a outra emissora das principais divisões gaulesas, deveriam pagar 243 milhões de euros à Liga até ao final da temporada.