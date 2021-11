Karim Benzema foi considerado culpado e condenado a um ano de prisão com pena suspensa pelo Tribunal de Versalhes, além de estar obrigado ao pagamento de uma multa de 75 mil euros, no âmbito do caso de chantagem a Mathieu Valbuena.



«Karim Benzema envolveu-se pessoalmente e insistiu em convencer Mathieu Valbuena a conhecer o homem da sua confiança», explicou o tribunal, em nota citada pelo L'Équipe.



Ainda assim, o juiz entendeu que o avançado do Real Madrid não se apercebeu do caráter criminal das suas ações pelo que fica com pena suspensa.



Além de Benzema, Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass e Karim Zenati também foram condenados.



Lembre-se que este caso começou há mais de cinco anos. Durante um estágio da seleção francesa, Mathieu Valbuena recorreu a um serviço de recuperação de dados do seu telemóvel. Axel Angot, residente em Marselha, encontrou imagens de cariz sexual no telemóvel de Valbuena e juntamente com Mustapha Zouaoui amaeaçou-o torná-las públicas.



Karim Zenati, amigo de infância de Benzema, foi o intermediário ideal para chegar a Valbuena. O avançado do Real Madrid conversou com o compatriota e colega de seleção e tentou convencê-lo a pagar o valor pedido pelos chantagistas Angot e Zouaoui.



Este processo deixou Benzema de fora da seleção francesa durante seis anos.