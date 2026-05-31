Um homem morreu, ao embater com uma mota de motocross em blocos de betão, e duas pessoas ficaram em estado grave na sequência de um acidente de viação, na madrugada deste domingo, em Paris, durante os festejos da conquista da Liga dos Campeões do PSG. Entre as ocorrências contabilizadas pelas autoridades francesas está ainda o esfaqueamento de um jovem de 17 anos, que também se encontra em estado grave.

A informação foi avançada este domingo pela Procuradoria de Paris, especificando que a vítima mortal era um jovem na casa dos 20 anos. Outro jovem, de 17 anos, foi esfaqueado com gravidade.

O incidente ocorreu no 16.º bairro de Paris, com as testemunhas a relatarem uma «tentativa de homicídio por parte de quatro homens armados com uma faca» contra o jovem que terá cometido um roubo

Outras duas pessoas também ficaram feridas, uma das quais em estado grave, depois de um acidente de viação.

O governo francês informou também que no total foram detidas 780 pessoas (480 destas em Paris) e 457 destas ainda se encontram sob custódia. Estes dados revelam um aumento de 32% relativamente ao número de detidos no ano passado durante as celebrações da conquista europeia do PSG.

Numa conferência de imprensa, o ministro francês do interior, Laurent Nuñez, considerou que a situação «esteve controlada», salientando o trabalho das forças policiais.

Como exemplo, o ministro mencionou a capacidade da polícia de impedir a tentativa de vários grupos invadirem a circular da capital e a de um grupo de 150 pessoas tentar forçar a entrar no estádio do PSG.