O jornal francês Le Parisien publicou novas informações acerca das agressões brutais que jogadora do PSG, Kheira Hamraoui, foi alvo a 4 de novembro de 2021.



Hamraoui foi atingida com uma barra de ferro nas pernas e as autoridades acreditam que a colega de equipa, Aminata Diallo, foi a autora moral do ataque.

Ora o relatório da Brigada de Prevenção do Delito, da polícia de Versalhes publicado pelo jornal gaulês, incrimina Diallo, que se encontra em prisão preventiva, pela agressão à colega de equipa.



«Ficou assim irrefutavelmente provado que Aminata Diallo alimentou um ódio real contra a sua companheira no PSG, que ela considerava um obstáculo para sua própria carreira desportiva», pode ler-se no relatório das autoridades francesas.

Aminata Diallo pesquisou no seu computador pessoal informações sobre um «como partir uma rótula» e «cocktail de drogas perigosas», dias antes da agressão.



No passado dia 14 de setembro, foram detidos quatro indivíduos acusados do ataque a Kheira Hamraoui.