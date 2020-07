O Nantes cancelou o jogo particular com o Charleoi, marcado para o próximo sábado, em território belga, «por razões sanitárias». depois de na terça-feira ter detetado cinco casos positivos de covid-19 no plantel.

Foi o clube belga que anunciou esta quarta-feira o cancelamento do jogo, precisando que tomou a decisão, «em concertação» com o homólogo francês, que «não está autorizado a viajar por razões sanitárias».

Já depois de ter empatado com o Anderlecht (0-0), também num jogo de preparação, o Nantes não tem mais jogos programados até ao recomeço do campeonato, previsto para 23 de agosto, uma vez que o particular com o Saint-Étienne, previsto para 15 de agosto, também foi cancelado.