O futebolista do Montpellier, Junior Sambia, está nos cuidados intensivos do Hospital Universitário Arnaud-de-Villeneuve, em França. Em causa está o teste positivo, de acordo com o jornal L’Équipe, para a covid-19.

O empresário do jogador de 23 anos, Frédéric Guerra, atestou que a «condição» do jogador era «estável» na sexta-feira. «Não piora, mas também não melhora», afirmou Guerra, em declarações ao L’Équipe.

«Tenho notícias de Bruno Carotti [diretor-desportivo do Montpellier] que me mantém informado, a cada segundo, de tudo o que está a acontecer, através do médico do clube [Guilhem Escudier]. Quero agradecer-lhes, porque graças a isso, eu também faço a ligação com a família. [Ao início de sexta-feira] eles pararam os produtos anestésicos para ver se ele volta a respirar sozinho. Mas ainda não temos os resultados, porque ele está a acordar. Isso já é uma boa notícia», constatou.

Na quinta-feira, sem mais comunicar desde então, o Montpellier, clube no qual joga o português Pedro Mendes, referiu que «devido a problemas digestivos e respiratórios, que um dos jogadores» do plantel tinha sido hospitalizado.

Ao Le Parisien, Guerra constatou que o futebolista «sofreu três dias de diarreia grave» e que respeitou o confinamento. «Deve ter contraído o vírus enquanto fazia compras. Terça-feira de manhã, foi ao hospital», referiu Guerra, acrescentando que um primeiro teste à covid-19 tinha dado negativo. De quinta-feira para sexta-feira, confirmou-se a doença e foi após duas mudanças de hospital que o jogador ficou em coma induzido no Arnaud-de-Villeneuve.

Nesta altura, Sambia é o primeiro jogador conhecido da primeira liga francesa com associação à doença covid-19, depois de o sul-coreano Suk, do Troyes, da II Liga, ter sido o primeiro caso conhecido no futebol profissional gaulês.