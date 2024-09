Que final de loucos no clássico dos olímpicos!

O Marselha foi a Lyon vencer por 3-2, num jogo em que jogou praticamente desde início reduzido a dez, em que sofreu o 2-2 aos 90+3m, tendo chegado ainda à vitória no quinto e último minuto de compensação.

Balerdi, que foi amarelado logo no primeiro minuto por falta sobre Tolisso, viu o segundo amarelo e foi expulso ao minuto cinco, por falta sobre Lacazette.

Mesmo com menos um, o Marselha conseguiu ir para o intervalo com o 0-0 e muito graças ao penálti que Lacazette falhou em cima do intervalo (45+7m).

No entanto, o Lyon chegou ao 1-0 por Duje Caleta-Car (53m), mas a vantagem seria anulada pelo Marselha ao minuto 69, com Pol Lirola a fazer o 1-1.

O final de jogo seria ainda mais emocionante, com Ulisses Garcia a fazer o 2-1 para o Marselha, aos 82 minutos. O Lyon chegou ao 2-2 por Rayan Cherki aos 90+3m, mas Jonathan Rowe, após um lance individual e um belo remate, fez o 3-2 para o Marselha e levou à loucura toda a equipa no relvado.

Com este resultado, a equipa comandada por Roberto De Zerbi chega aos 13 pontos, estando igualado no topo com Paris Saint-Germain e Mónaco. O Lyon segue somente com quatro pontos, no 14.º lugar.

Nos outros jogos, além da vitória do Mónaco no primeiro jogo do dia, o Brest manteve-se nas vitórias depois de bater o Sturm Graz para a Champions: esta tarde, recebeu e venceu o Toulouse por 2-0.

Com o internacional sub-21 português Mathias Pereira Lage no onze inicial, o Brest chegou à vantagem com um golo do ex-Sporting, Desp. Aves e Benfica e Castelo Branco, Mama Baldé, assistido por Pereira Lage, aos 21 minutos. O 2-0 foi apontado por Romain Faivre, já perto do apito final (90+1m).

O Montpellier também venceu em casa, frente ao Auxerre, por 3-2. Hamed Traorè (18m) deu vantagem aos visitantes. Na segunda parte, o Montpellier deu a volta ao resultado com golos de Akor Adams (65m) e do ex-Tondela Modibo Sagnan (71m). Ado Onaiwu empatou logo a seguir (72m), mas Akor Adams bisou para o 3-2 (75m).

No Angers-Nantes, houve empate a um golo. Johann Lepenant (18m) deu vantagem ao Nantes, Himad Abdelli fez o empate de penálti (24m).