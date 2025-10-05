Apesar da derrota frente ao Toulouse, por 2-1, o Lyon pode consolar-se com um golo espetacular neste domingo. Aos 22 minutos, a equipa de Paulo Fonseca iniciou uma jogada coletiva 'dos livros'.

A jogada envolveu sete jogadores do Lyon, oito passes, cinco dos quais de primeira, e foi finalizada com mestria por Malick Fofana.

Foi o milésimo golo marcado no Groupama Stadium desde a sua inauguração, a 9 de janeiro de 2016.

Veja o vídeo da jogada: