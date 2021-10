Kylian Mbappé é apontado pela quase generalidade das pessoas que acompanha futebol como um dos melhores jogadores da atualidade e alguém que vai disputar o lugar no topo da hierarquia do desporto rei nos próximos anos.

A acompanhar o nome de Mbappé costuma vir o de Haaland, avançado norueguês do Borussia Dortmund.

É por isso que se torna mais surpreendente a afirmação de Serge Gnabry, jogador do Bayern Munique, que numa conversa com Muller, Kimmich e Coman disse que «Dembelé é muito melhor do que Mbappé».

Não está a ler mal. O internacional alemão defende mesmo que o extremo do Barcelona, que tem passado mais tempo lesionado do que a jogar, é melhor do que a estrela do Paris Saint-Germain e da seleção francesa.

De tão inesperada, a declaração de Gnabry foi rapidamente questionada pelos companheiros.

«O que queres dizer com melhor? Se eu fintasse com o Demebélé, também seria melhor», atirou Muller, enquanto Kimmich foi mais direto, apontando para Gnabry e Coman.

«Esta discussão do Dembelé tira-me do sério. Se eu pudesse escolher entre o Dembelé ou um de vocês, escolher-vos-ia sempre a vocês», sentenciou.

Sobre este assunto, recorde-se ainda que há dias, o antigo presidente do Barcelona, Josep Bartomeu admitiu que o clube ponderou contratar Mbappé, mas que os treinadores na altura preferiram Dembelé.