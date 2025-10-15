A conquista da Bola de Ouro por parte de Ousmane Dembélé poderá trazer dores de cabeça à direção do Paris Saint-Germain. Segundo o RMC Sport, o internacional francês terá solicitado uma melhoria significativa do salário junto do clube, justificando o pedido com o novo estatuto alcançado após ser eleito o melhor jogador do mundo.

O extremo de 28 anos tem contrato válido até 2028, mas entende que o atual vínculo já não o satisfaz. Do lado do PSG, a questão é delicada, visto que a administração de Nasser Al-Khelaïfi tem procurado controlar os gastos e manter uma política salarial rigorosa, de forma a evitar os erros do passado.

Há algumas semanas, ainda antes da premiação de Dembelé, Luís Campos, conselheiro do PSG, em declaração à RMC, havia deixado claro que a nova política salarial do clube «aplica-se» a todos, sem exceção, porque o projeto atual privilegia o coletivo.

«A estabilidade do clube não vai mudar em função de um jogador que quer ser diferente. Vamos proteger o PSG. Com essa política, todos entendem que o treinador não prioriza o estatuto ou o passado do jogador», sublinhou.

Recorde-se que, de acordo com a lista de salários revelada pelo L’Equipe no início no ano, Dembelé era o jogador mais bem pago da equipa parisiense, com um salário de 1,5 milhões de euros mensais.