Foi uma das novelas do mercado. Koeman manifestou publicamente o interesse em Memphis Depay e a vontade do próprio em assinar pelo Barcelona.



A janela de transferências fechou e, segundo o presidente do Lyon, o jogador de 26 anos ficou desiludido com os catalães.



Pela primeira vez, o internacional holandês explicou o que aconteceu nas negociações entre os dois emblemas.



«Estava tudo praticamente feito, mas algumas regras impediram que o negócio ficasse fechado. Estava à espera de luz verde. Não fui treinar com o telemóvel, mas tudo acontece por uma razão», explicou, em entrevista ao diário holandês AD.



Embora ainda seja jogador do Lyon, Depay não fecha a porta à saída já em janeiro.



«Vamos ver o que vai acontecer, não tarda estaremos em janeiro. Tenho de esperar e ver como vão as coisas. Não é certo que vá sair, mas é provável que existam clubes prontos. Tenho 26 anos e estou quase livre [acaba contrato em 2021], assim que posso esperar que os clubes se interessam por mim, certo?», atirou.