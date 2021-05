Em final de contrato com o Lyon, Memphis Depay revelou que se vai representar a si próprio em negociações com outros clubes, dando a entender que vai sair de França no próximo verão.



«É o momento de ter o controlo da minha carreira. Chegou o momento em que tenho de tomar decisões importantes sobre o meu futuro. Decidi negociar o meu próximo contrato juntamente com a minha equipa de pessoas de confiança e de especialistas. Vou ser eu mesmo a decidir o meu destino. Vão ser os primeiros a sabê-lo», escreveu o avançado nas redes sociais.



O internacional holandês de 27 anos está a ser associado ao Barcelona tanto pela imprensa espanhola como pela imprensa francesa.



Depay vive a quinta temporada no Lyon, clube pelo qual marcou 76 golos em 176 jogos.