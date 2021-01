Leandro Paredes confirmou que o PSG está a tentar contratar Lionel Messi no final da temporada. O internacional argentino referiu ainda que tudo depende do capitão do Barcelona para que se confirme a mudança paa Paris.



«Depende de Leo vir. O PSG está a tentar convencê-lo», disse, em entrevista ao «Corriere dello Sport».



Lembre-se que Leonardo, o diretor desportivo dos gauleses, já tinha confessado estar atento à situação do astro argentino.