Recentemente campeão francês, Christophe Galtier anunciou que vai deixar o comando técnico do Lille.



«Já decidi. Depois de ter conversado com o presidente, Olivier Létang, informei-o de que iria deixar o Lille. Não me recordo de que termo usei, mas sinto que o meu tempo no clube acabou. O ciclo de quatro anos é demasiado longo para um treinador. Sinto que é a hora de deixar este maravilhoso clube», referiu, num excerto de uma entrevista ao L'Équipe.

O treinador gaulês, de 54 anos, revelou não fechou a porta à possibilidade de assumir o Nice, clube ao qual tem sido associado pela imprensa francesa. «Acho que há condições em Nice para ter bons desempenhos», disse ainda.



Em quatro épocas, Galtier somou 78 vitórias em 152 jogos ao serviço do Lille e venceu a Ligue 1 dez anos depois.