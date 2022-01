Desafiado por um adepto do Lyon nas redes sociais, Jérôme Boateng reagiu com humor e garantiu que vai tentar contratar Robert Lewandowski para o emblema gaulês.



«Se este tweet tiver 100 mil retweets, eu falo com o Robert», escreveu o internacional alemão no Twitter.



Lembre-se que o defesa e o avançado partilharam o balneário no Bayern Munique durante sete temporadas.



Para já, Boateng já tem 26 mil retweets.



Si ce tweet obtient 100 000 RT, je parlerai à Robert. 😂 #ConsiderItDone 😜 https://t.co/dVMxWV6ALo — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) January 25, 2022