Kylian Mbappé ficou de fora da lista de Didier Deschamps para os jogos da seleção francesa com Israel e Itália, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Durante a conferência de imprensa em que anunciou a convocatória, o selecionador francês assumiu que o avançado do Real Madrid queria estar neste duplo compromisso, mas o treinador achou «melhor assim». Além disso, Deschamps garantiu que a ausência do jogador nada tem a ver com a acusação de violação e agressão sexual em Estocolmo.

«Tive várias conversas com ele. Pensei sobre isso e tomei esta decisão. Acho que é melhor assim. Não vou discutir. O que posso dizer são duas coisas: o Kylian queria vir e não são os problemas extradesportivos que entram em jogo a partir do momento em que existe a presunção de inocência. É uma escolha pontual para estes jogos», começou por dizer.

Os problemas extradesportivos que Deschamps referiu dizem respeito a uma acusação de abuso sexual que o avançado do Real Madrid foi alvo, a 10 de outubro, num hotel de Estocolmo. O jogador garante que as relações que manteve com uma mulher foram consentidas e diz, inclusive, que está disposto a divulgar as mensagens que trocou com a suposta vítima.

«A decisão é minha, é melhor assim. Posso entender que isso não é suficiente para vocês, mas não vou entrar numa discussão que leve a interpretações. Tive conversas com ele, mas não vou entrar nisso. Podem ter informações ou não, eu falo diretamente com o Kylian. Repito mais uma vez: é melhor assim», vincou.

«Melhor para ele ou para a seleção francesa? É melhor assim», afirmou ainda Deschamps.