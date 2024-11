O selecionador francês Didier Deschamps foi forçado a fazer duas alterações nos convocados para os jogos com Israel e Itália, a contar para a Liga das Nações.

Ousmane Dembélé, avançado do PSG, está a contas com uma lesão na anca direita e foi rendido por Kinsgley Coman, do Bayern Munique. Já Wesley Fofana, central do Chelsea, caiu da lista devido a dores no joelho, tendo sido substituído por Benjamin Pavard, que alinha no Inter de Milão.

A seleção francesa joga esta quinta-feira com Israel e, três dias depois, mede forças com Itália, na sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.