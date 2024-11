Didier Deschamps voltou a abordar o tema Mbappé. O avançado falhou as ultimas duas convocatórias da seleção francesa.

«Ele está a atravessar um período complicado, mais difícil, mas tem tudo o que precisa para fazer o que já fez. Isso não retira o que ele fez. Deve redescobrir tudo o que foi capaz de fazer muito bem, mesmo que tenha sido menos eficaz em 2024», começou por dizer Deschamps ao programa Téléfoot da estação de televisão francesa TF1.

Mesmo tendo falhado os últimos jogos pela seleção, Deschamps acredita que Mbappé, quando regressar, vai ser ao seu melhor nível.

«Não há razão para pensar que Kylian não voltará ao seu melhor nível. É isso que eu desejo e não vejo motivos para dizer que ele não voltará ao melhor nível.»

Sobre a posição no campo em que pode usar o astro francês, o técnico de 56 anos tem as ideias bem definidas, mas afirma que é «uma questão de equilíbrio».

«Ele pode jogar em várias posições, depois é uma questão de combinações. Podem dizer que sou louco por o colocar na posição de avançado centro, mas ele também jogou aí com os seus dois últimos treinadores. É claro que não tem o perfil de Giroud, por isso tudo depende da equipa contra a qual se joga. Quando está no centro do terreno, prefere a esquerda à direita, embora o tenha visto no Real Madrid a jogar mais à direita.»

Mbappé mudou-se este verão do PSG para o Real Madrid. Esta temporada, o avançado de 25 anos conta com 11 jogos pelos «merengues», com seis golos e uma assistência.

Veja aqui as declarações de Didier Deschamps.