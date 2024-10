Apesar de não estar convocado pela seleção francesa, Kylian Mbappé continua a ser o tema de conversa no estágio dos gauleses. O avançado do Real Madrid está a aproveitar a pausa internacional para recuperar de uma lesão na coxa, embora tenha participado nos últimos dois jogos dos «merengues». Pelo meio, foi visto num restaurante e numa discoteca na Suécia, o que motivou críticas em França.

O selecionador francês, Didier Deschamps, seguiu a mesma linha de pensamento dos jogadores e desvalorizou as notícias em torno de Mbappé.

«Não acompanho notícias de jogadores que não estão cá. O Kylian está a seguir um programa com o seu clube, o Real Madrid. Não sei se ele estava de folga, se estava lá ou não. Eu tenho de gerir aqueles que estão cá. O que posso dizer é que o Kylian me mandou uma mensagem antes do jogo [contra Israel]. Depois, como qualquer jogador, no seu clube ele segue um programa. Com folga ou não», disse Deschamps, aos microfones do Téléfoot.