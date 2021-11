Aminata Diallo está nas bocas do mundo depois de ter alegadamente organizado um ataque contra a colega de equipa no PSG, Kheira Hamraoui.



O embuste apanhou todos de surpresa, visto que ambas eram amigas. De acordo com as fotografias nas redes sociais, Diallo e Hamraoui eram bastante próximas e chegaram a fazer férias juntas na Tanzânia e nos Emirados Árabes Unidos. Aliás, a julgar pelas publicações no Instagram, parecia ser uma relação saudável e carinhosa entre duas boas amigas.



Porém, Diallo, com a ambição desmedida de agarrar um lugar na equipa, terá contratado dois homens para agredirem a amiga e colega de equipa. A verdade é que o plano aparentemente resultou numa primeira instância - Diallo foi titular contra o Real Madrid - antes de ser descoberta pela Polícia Judiciária de Versalhes.



Quem é, afinal, a jogadora do PSG?



Diallo, atualmente com 26 anos, é filha de pais malianos, mas nasceu em Grenoble, França, e optou por jogar pela seleção gaulesa. Os primeiros passos no futebol deram-se ao serviço do Lyon, clube pelo qual completou a formação.



Seguiu-se depois uma passagem pelo Claix, emblema que milita na segunda divisão. A estreia no escalão máximo do futebol feminino francês surgiu com a camisola do pelo Arras até saltar para o Guingamp. Foi na Bretanha que Diallo explodiu, chamando a atenção do PSG.



No entanto, a mudança para Paris não foi fácil. A médio tardou em afirmar-se na equipa parisiense - nunca foi titular indiscutível. Portanto, Diallo viveu dois empréstimos: um aos Utah Royals e outra ao Atlético de Madrid, regressando depois à casa mãe.



Diallo foi utilizada nos dez jogos do PSG esta temporada, mas apenas foi titular em metade dos jogos. Quiçá, por isso, achou por bem agredir a colega de equipa para lhe roubar o lugar. Este foi, de resto, o único episódio polémico a envolver a internacional francesa, até então discreta tanto dentro como fora dos relvados.



A jogadora foi interrogada pelas autoridades francesas juntamente com uma colega, detida em Lyon e foram posteriormente libertadas. Segundo o L'Équipe, Diallo e Hamraoui discutiram e trocaram insultos nas instalações da polícia.