A francesa Aminata Diallo foi esta quarta-feira libertada, sob controlo judicial, após ter sido detida na sexta-feira devido ao seu alegado envolvimento nas agressões à sua ex-companheira no Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, supostamente por rivalidade desportiva.

A decisão foi tomada pelo Ministério Público de Versalhes que coordena as investigações sobre o tema que chocou o desporto e a sociedade franceses.

De acordo com os meios de comunicação social gauleses, Diallo, de 27 anos, não poderá abandonar o país nem contactar qualquer um dos outros envolvidos, devendo fixar residência em casa do seu pai.

Aminata Diallo está formalmente acusada de «violência agravada» e «associação criminal» depois de ter sido considerada a mandatária das agressões, com barras de ferro, a 4 de novembro de 2021, à sua antiga colega de equipa, de 32 anos, e rival na luta por um lugar no meio-campo do Paris Saint-Germain e da seleção francesa.

Diallo, que terá feito pesquisas no seu computador pessoal sobre «como partir uma rótula» e «cocktail de drogas perigosas», supostamente premeditando o ataque à colega, ficou sem clube desde que o incidente foi tornado público.