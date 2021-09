Djibril Cissé está de volta ao Marselha para treinar os avançados das equipas inferiores do clube, anunciou o próprio nas redes sociais.



«Estou muito orgulhoso de poder ajudar os jovens avançados do Olympique Marselha, desde os sub-16 até à equipa de reservas», escreveu.



O antigo internacional francês vai contar com a ajuda do ex-futebolista e adjunto da seleção francesa de sub-19, Toifilou Maoulida.



Cissé, de 40 anos, fez carreira em clubes como Auxerre, Liverpool, Marselha, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, QPR, Al-Gharafa, Krasnodar, Bastia e Yverdon, além de ter representado a seleção de França em 41 ocasiões.



Depois de encerrar a carreira, o antigo avançado tornou-se DJ e o seu nome artístico era «Mr. Lenoir».