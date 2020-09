Kasper Dolberg foi vítima de uma duplo assalto enquanto estava ao serviço da seleção da Dinamarca, para disputar os recentes jogos da Liga das Nações.

A informação foi adiantada pelo jornal L'Equipe, que revela que o jogador do Nice deixou o carro estacionado no aeroporto desta cidade francesa, mas ao voltar, ao final da tarde desta quinta-feira, percebeu que o Porsche já lá não estava.

As más notícias não ficaram por aí, contudo. É que Dolberg tinha deixado as chaves de casa no veículo, pelo que os ladrões aproveitaram para fazer uma visita à residência. Levaram cerca de dois mil euros em dinheiro e ainda alguns telemóveis.

Recorde-se que em setembro, pouco depois de ter chegado ao Nice, Dolberg já tinha ficado sem um relógio de 60 mil euros em pleno balneário. Mais tarde descobriu-se que o objeto tinha sido roubado por um colega de equipa, Lamine Diaby-Fadiga, que foi afastado do clube.