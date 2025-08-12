Os rumores que apontavam para a saída iminente de Gianluigi Donnarumma do PSG foram confirmados pelo guarda-redes italiano, que se despediu dos adeptos parisienses numa carta emotiva, publicada nas redes sociais, em que se mostrou «destroçado» com o desfecho.

Garantindo que «jogar por este clube e ter vivido nesta cidade [Paris] foi uma honra imensa», Donnarumma lamentou a situação que vive, por esta altura, no campeão francês e europeu em título.

«Infelizmente, alguém decidiu que não posso continuar a fazer parte do grupo e a contribuir para o sucesso da equipa. Estou desapontado e destroçado», escreveu, sem identificar quem lhe indicou a porta de saída do clube.

🚨 Gianluigi Donnarumma confirms he is “disappointed and disheartened” after being told he is no longer PSG’s No.1. Summer exit now likely with Manchester City one possibility should Ederson depart.🧤 pic.twitter.com/fGG98OiyUM — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 12, 2025

Recrutado ao Milan, a "custo zero", em 2021, Donnarumma está no último ano de contrato com o PSG. As dificuldades encontradas pelo clube francês em conseguir renovar o vínculo estarão na base da decisão de prescindir do italiano, de acordo com a imprensa local.

Entretanto, os parisienses investiram 55 milhões de euros na contratação de Lucas Chevalier ao Lille, devendo o francês, de 23 anos, assumir desde já a titularidade no PSG.

Quanto a Donnarumma tem sido apontado, nas últimas horas, ao Manchester City, que pode perder Ederson para o Galatasaray.

O guarda-redes italiano, de 26 anos, venceu quatro Ligas francesas e uma Liga dos Campeões, entre outros troféus, pelo PSG.

