Em todas as janelas de transferências surgem rumores sobre o regresso de Neymar ao Barcelona. No entanto, o agente do avançado afastou essa possibilidade de forma peremptória.



«Sem dúvida que hoje é mais fácil o Messi ir para o PSG do que o Neymar voltar ao Barcelona. O Messi e o Ronaldo. Estou a falar a sério, não se pode duvidar do poder económico do Qatar», referiu Wagner Ribeiro, citado pelo UOL.



O representante do internacional brasileiro frisou ainda que este está feliz em Paris e que não pretende sair.



«Houve um momento em que o Neymar estava triste por causa das lesões. Nessa altura ele estava inclinado a sair e a voltar ao Barcelona ou a ir para o Real Madrid. Hoje não, dá para ver a alegria dele. Até brinco e digo-lhe: moras na cidade luz, onde todos querem passear, desfrutas da culinária francesa, moras numa bela casa com os amigos e familiares por perto e estás a jogar num dos melhores clubes com tudo o que uma pessoa precisa e gosta. Atualmente que motivo é que o Neymar tem para deixar o PSG?», questionou de forma retórica.



Neymar chegou à capital francesa em 2017 e desde então soma 70 golos em 84 partidas.