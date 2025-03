Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa, recordou o jogo contra o Lille, nos quartos de final da Liga Conferência, na temporada passada. Em entrevista ao Telefe, o internacional argentino contou alguns episódios desse jogo contra os franceses, naquele que foi o primeiro contra uma equipa gaulesa depois da final Mundial do Qatar.

De recordar que nessa partida, na qual a Argentina venceu nas grandes penalidades, Martínez ficou para a história pelas inúmeras defesas e pelos festejos polémicos.

«Jogo contra o Lille? Insultaram-me durante todo o jogo. Nunca fui tão insultado na minha vida. Não fiz nada durante os 120 minutos e as pessoas chamavam-me nomes sempre que eu fazia uma defesa. Depois houve o desempate por penáltis e eu calei-os», disse.

Agora, a poucos, a poucos dias do jogo com o Paris Saint-Germain, o guardião do Aston Villa confessou que espera um ambiente fervoroso no jogo com o clube francês, a contar para os quartos de final da Champions.

«A vantagem é que a minha equipa vai ter menos pressão, porque vou ser insultado. Tenho o controlo total da situação. Vai ser emocionante, já recebi mensagens e tudo. Somos fortes em casa, mas fora temos mais dificuldades. É uma eliminatória e tudo pode acontecer», concluiu.

Aston Villa e PSG jogam os «quartos» da Champions a 9 de abril, em Paris, e no dia 15, em Birmingham.