Endrick, avançado brasileiro do Lyon, falou sobre a polémica que decorreu ainda em abril e envolveu declarações do técnico luso, Paulo Fonseca.

O jovem de 19 anos assumiu, em entrevista à revista brasileira Placar, que foi algo normal e um pequeno problema, que se resolveu após ambos terem conversado.

«Foi uma declaração infeliz dele que repercutiu, mas é normal no futebol. Acho que temos de demonstrar em campo, demonstrar a jogar. E é isso, os treinadores são assim. Às vezes têm de falar algumas coisas», afirmou o jogador brasileiro.

«Depois nós conversámos, ficou tudo tranquilo. Agora é entrar bem para estes últimos jogos para levar o Lyon à Champions, que é o nosso objetivo nesta temporada», acrescentou.

Recorde-se que, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lorient, Paulo Fonseca revelou não ter ficado satisfeito com o desempenho de Endrick na partida da jornada anterior, que culminou num empate a zero frente ao Angers.

«O Endrick precisa de fazer mais para se afirmar como uma opção e para se destacar. Ele está a pagar o preço de ter ficado muito tempo sem jogar antes de chegar ao Lyon. Além disso, foi difícil para ele jogar três vezes numa semana», declarou Paulo Fonseca.

Depois destas declarações, Endrick foi decisivo nas vitórias frente ao Lorient (uma assistência como suplente) e PSG (um golo e uma assistência). No passado domingo, o avançado brasileiro voltou a marcar ao fechar a vitória caseira frente ao Rennes, por 4-2.