A Procuradoria de Paris confirmou, esta terça-feira, ter aberto uma investigação a 30 de junho sobre mensagens racistas publicadas na rede social Twitter, que visavam alguns futebolistas da seleção francesa, eliminada nos oitavos de final do Euro 2020.

O inquérito foi aberto «por injúria pública de caráter racista», dois dias depois de a França ter sido eliminada pela Suíça do Europeu de futebol, no desempate por grandes penalidades (4-5), após um empate a três golos no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

O presidente de Martinica, Serge Letchimy, já tinha escrito ao ministro da justiça francês, Eric Dupond-Moretti, a condenar os «insultos racistas» ao avançado Kylian Mbappé, autor da grande penalidade decisiva, defendida por Sommer, que ditou o apuramento helvético no Euro 2020.

«Está fora de questão deixar passar este tipo de discurso de ódio, que deve trazer, de maneira sistemática, os seus autores diante da lei francesa, que, felizmente, condena este tipo de discurso», referiu Letchimy, na carta ao ministro da justiça.

Os insultos em causa levaram também a associação SOS Racismo a apresentar uma queixa, com o objetivo de constituir-se parte interessada, em tribunal.