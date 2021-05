A seleção de Países Baixos qualificou-se ao final desta tarde para as meias-finais do Campeonato da Europa de sub-21, ao vencer a França por 2-1, no Estádio Uj Bozsik, em Budapeste, na Hungria.

Upamecano deu vantagem aos franceses aos 23 minutos, mas a seleção laranja conseguiu reagir na segunda parte e empatou o jogo aos 51 minutos, por Myron Boadu. O avançado de 20 anos do AZ Alkmaar deu depois a volta ao marcador, já em tempo de compensação, aos 90+1’, fazendo o 2-1 final no marcador.

Os comandados de Erwin Van De Looi esperam agora adversário nas meias-finais, que sairá do encontro entre Dinamarca e Alemanha, que também se realiza esta noite (20h00).

As meias-finais estão agendadas para quinta-feira e a final é no domingo, 6 de junho.

Nesta altura, o Espanha-Croácia esta no prolongamento, registando-se 1-1 no marcador. É deste jogo que sairá, caso Portugal se apure, o adversário luso das «meias».